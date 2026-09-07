NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Harmonic von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Harmonic-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10.27 USD. Bei einem Harmonic-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.737 Harmonic-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 114.70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11.78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14.70 Prozent.

Der Börsenwert von Harmonic belief sich zuletzt auf 1.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch