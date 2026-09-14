Harmonic Aktie 369360 / US4131601027
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Harmonic von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Harmonic-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Harmonic-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Harmonic-Papier an diesem Tag bei 8.93 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 111.982 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 12.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’343.78 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 34.38 Prozent gleich.
Insgesamt war Harmonic zuletzt 1.31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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