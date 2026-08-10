NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Harmonic von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Harmonic-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Harmonic-Papier an diesem Tag 10.85 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 921.659 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 11.84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’912.44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9.12 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Harmonic eine Börsenbewertung in Höhe von 1.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch