Hancock Aktie 937554 / US4101201097
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hancock von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Hancock eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 25.08.2025 wurde das Hancock-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 62.68 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Hancock-Aktie investierten, hätten nun 15.954 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (74.86 USD), wäre die Investition nun 1’194.32 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19.43 Prozent angewachsen.
Alle Hancock-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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