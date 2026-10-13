Hancock Aktie 937554 / US4101201097
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hancock von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Hancock-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Hancock-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 32.10 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Hancock-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 311.526 Anteilen. Die gehaltenen Hancock-Aktien wären am 12.10.2026 22’629.28 USD wert, da der Schlussstand 72.64 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 126.29 Prozent.
Am Markt war Hancock jüngst 5.81 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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