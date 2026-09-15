NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hancock-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Hancock-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 32.06 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hancock-Aktie investiert, befänden sich nun 31.192 Hancock-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Hancock-Papiere wären am 14.09.2026 2’361.82 USD wert, da der Schlussstand 75.72 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 136.18 Prozent.

Jüngst verzeichnete Hancock eine Marktkapitalisierung von 6.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch