NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 3 Jahren eingebracht

Am 27.10.2023 wurde die Hancock-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33.05 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Hancock-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30.257 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 72.96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’207.56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 120.76 Prozent vermehrt.

Der Hancock-Wert an der Börse wurde auf 5.85 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch