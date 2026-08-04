NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Hancock-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44.18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22.635 Hancock-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.08.2026 1’760.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77.76 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 76.01 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Hancock eine Börsenbewertung in Höhe von 6.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch