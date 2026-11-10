NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 10 Jahren eingebracht

Am 10.11.2016 wurde die Hancock-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Hancock-Anteile an diesem Tag bei 37.50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.667 Hancock-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (73.28 USD), wäre das Investment nun 195.41 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 95.41 Prozent zugenommen.

Hancock wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.70 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch