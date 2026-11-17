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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Grupo Financiero Galicia-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Grupo Financiero Galicia-Aktie statt. Der Schlusskurs der Grupo Financiero Galicia-Anteile betrug an diesem Tag 28.60 USD. Bei einem Grupo Financiero Galicia-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34.965 Grupo Financiero Galicia-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 986.01 USD, da sich der Wert einer Grupo Financiero Galicia-Aktie am 16.11.2026 auf 28.20 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 1.40 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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