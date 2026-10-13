NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Grupo Financiero Galicia-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Grupo Financiero Galicia-Papier bei 10.29 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 971.817 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 36.78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35’743.44 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 257.43 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch