NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Grupo Financiero Galicia-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 12.14 USD. Bei einem Grupo Financiero Galicia-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.237 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 250.41 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Papiers am 09.11.2026 auf 30.40 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 150.41 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch