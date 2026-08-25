NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Grupo Financiero Galicia-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30.79 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert, befänden sich nun 32.478 Grupo Financiero Galicia-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers auf 43.45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’411.17 USD wert. Mit einer Performance von +41.12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch