NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Grupo Financiero Galicia-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Grupo Financiero Galicia-Anteile bei 31.94 USD. Bei einem Grupo Financiero Galicia-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.131 Grupo Financiero Galicia-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (35.09 USD), wäre das Investment nun 109.86 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 9.86 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch