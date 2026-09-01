NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Great Southern Bancorp-Papier statt. Diesen Tag beendete die Great Southern Bancorp-Aktie bei 51.48 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19.425 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 78.27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’520.40 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 52.04 Prozent vermehrt.

Am Markt war Great Southern Bancorp jüngst 859.56 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch