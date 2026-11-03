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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Great Southern Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Great Southern Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57.19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17.486 Great Southern Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Great Southern Bancorp-Papiers auf 82.65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’445.18 USD wert. Das entspricht einem Plus von 44.52 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Great Southern Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 872.97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Nachrichten zu Great Southern Bancorp Inc.
Analysen zu Great Southern Bancorp Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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