NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Great Southern Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57.19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17.486 Great Southern Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Great Southern Bancorp-Papiers auf 82.65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’445.18 USD wert. Das entspricht einem Plus von 44.52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Great Southern Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 872.97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch