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10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Great Southern Bancorp-Einstiegs gewesen.
Am 10.11.2016 wurden Great Southern Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 46.35 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 215.750 Great Southern Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Great Southern Bancorp-Papiers auf 81.95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’680.69 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 76.81 Prozent.
Great Southern Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 863.60 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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