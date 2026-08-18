Great Southern Bancorp Aktie 935824 / US3909051076
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Great Southern Bancorp-Aktie Investoren gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Great Southern Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 40.44 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 247.280 Great Southern Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 19’878.83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80.39 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 98.79 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Great Southern Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 889.90 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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