NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Gladstone Commercial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Gladstone Commercial-Papier bei 21.54 USD. Bei einem Gladstone Commercial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.643 Gladstone Commercial-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 59.29 USD, da sich der Wert einer Gladstone Commercial-Aktie am 22.09.2026 auf 12.77 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40.71 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Gladstone Commercial belief sich zuletzt auf 612.44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch