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Gladstone Commercial Aktie 1630145 / US3765361080

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Performance im Blick 12.08.2026 16:02:41

NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gladstone Commercial-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Gladstone Commercial gewesen.

Gladstone Commercial
11.31 EUR 1.93%
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Vor 1 Jahr wurde das Gladstone Commercial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Gladstone Commercial-Anteile bei 13.38 USD. Bei einem Gladstone Commercial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.474 Gladstone Commercial-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 12.78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 95.52 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4.48 Prozent eingebüsst.

Gladstone Commercial wurde am Markt mit 623.26 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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