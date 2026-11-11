NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gladstone Commercial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Gladstone Commercial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11.97 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Gladstone Commercial-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 83.542 Gladstone Commercial-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 840.43 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Anteils am 10.11.2026 auf 10.06 USD belief. Das entspricht einem Minus von 15.96 Prozent.

Gladstone Commercial wurde am Markt mit 497.11 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch