NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gladstone Commercial von vor 10 Jahren verloren

Am 05.08.2016 wurden Gladstone Commercial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Gladstone Commercial-Aktie bei 17.60 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 568.182 Gladstone Commercial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’136.36 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Anteils am 04.08.2026 auf 12.56 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -28.64 Prozent.

Insgesamt war Gladstone Commercial zuletzt 607.83 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch