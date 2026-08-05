Gladstone Commercial Aktie 1630145 / US3765361080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitables Gladstone Commercial-Investment?
|
05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gladstone Commercial von vor 10 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Gladstone Commercial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 05.08.2016 wurden Gladstone Commercial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Gladstone Commercial-Aktie bei 17.60 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 568.182 Gladstone Commercial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’136.36 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Anteils am 04.08.2026 auf 12.56 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -28.64 Prozent.
Insgesamt war Gladstone Commercial zuletzt 607.83 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Gladstone Commercial Corp.
Analysen zu Gladstone Commercial Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.