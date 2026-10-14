NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Gladstone Commercial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11.91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.396 Gladstone Commercial-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (12.84 USD), wäre das Investment nun 107.81 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7.81 Prozent.

Der Börsenwert von Gladstone Commercial belief sich zuletzt auf 619.70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch