NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor einem Jahr abgeworfen

Am 04.11.2025 wurde die Gladstone Commercial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10.70 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investierten, hätten nun 9.346 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 107.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11.53 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7.76 Prozent angewachsen.

Der Gladstone Commercial-Wert an der Börse wurde auf 564.80 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch