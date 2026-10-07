NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor einem Jahr eingebracht

Am 07.10.2025 wurden Gladstone Commercial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11.45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 873.362 Gladstone Commercial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Gladstone Commercial-Papiers auf 12.71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’100.44 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 11.00 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Gladstone Commercial einen Börsenwert von 621.04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch