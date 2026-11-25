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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Glacier Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Glacier Bancorp-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Glacier Bancorp-Aktie an diesem Tag 59.05 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 169.348 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Glacier Bancorp-Papiers auf 46.58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’888.23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21.12 Prozent eingebüsst.
Glacier Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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