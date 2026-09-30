NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Glacier Bancorp-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 55.35 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Glacier Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 1.807 Glacier Bancorp-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Glacier Bancorp-Aktien wären am 29.09.2026 78.90 USD wert, da der Schlussstand 43.67 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21.10 Prozent abgenommen.

Der Glacier Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 5.74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch