Glacier Bancorp Aktie 942002 / US37637Q1058
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Glacier Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Glacier Bancorp-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 55.35 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Glacier Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 1.807 Glacier Bancorp-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Glacier Bancorp-Aktien wären am 29.09.2026 78.90 USD wert, da der Schlussstand 43.67 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21.10 Prozent abgenommen.
Der Glacier Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 5.74 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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