Glacier Bancorp Aktie 942002 / US37637Q1058
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Glacier Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 19.08.2025 wurde das Glacier Bancorp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Glacier Bancorp-Papier bei 46.30 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Glacier Bancorp-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.160 Glacier Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 105.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48.97 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5.77 Prozent gesteigert.
Glacier Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.49 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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