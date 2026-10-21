NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glacier Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Glacier Bancorp-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 29.74 USD. Bei einem Glacier Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.362 Glacier Bancorp-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (44.50 USD), wäre die Investition nun 149.63 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49.63 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Glacier Bancorp belief sich zuletzt auf 5.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch