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|Glacier Bancorp-Investition im Blick
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Glacier Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 11.11.2025 wurde die Glacier Bancorp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Glacier Bancorp-Aktie bei 42.55 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 2.350 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 48.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114.67 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.67 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Glacier Bancorp betrug jüngst 6.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Glacier Bancorp Inc.
Analysen zu Glacier Bancorp Inc.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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