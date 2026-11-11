NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor einem Jahr eingefahren

Am 11.11.2025 wurde die Glacier Bancorp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Glacier Bancorp-Aktie bei 42.55 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 2.350 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 48.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114.67 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.67 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Glacier Bancorp betrug jüngst 6.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch