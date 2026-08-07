NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gilead Sciences-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Gilead Sciences-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 80.67 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.240 Gilead Sciences-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 162.22 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Papiers am 06.08.2026 auf 130.86 USD belief. Mit einer Performance von +62.22 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Gilead Sciences eine Marktkapitalisierung von 164.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch