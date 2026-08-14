Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Gilead Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Gilead Sciences-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 71.16 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Gilead Sciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.053 Gilead Sciences-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Gilead Sciences-Aktie auf 138.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’941.26 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94.13 Prozent angezogen.
Insgesamt war Gilead Sciences zuletzt 168.98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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