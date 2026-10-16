NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 16.10.2016 wurde das Gilead Sciences-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 72.75 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gilead Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 13.746 Gilead Sciences-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (157.37 USD), wäre das Investment nun 2’163.16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 116.32 Prozent erhöht.

Der Gilead Sciences-Wert an der Börse wurde auf 190.84 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch