NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Gilead Sciences-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 76.42 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 130.856 Gilead Sciences-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (167.95 USD), wäre das Investment nun 21’977.23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 119.77 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Gilead Sciences bezifferte sich zuletzt auf 210.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch