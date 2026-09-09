NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Geron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 09.09.2016 wurden Geron-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Geron-Anteile bei 2.86 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Geron-Papier investiert hätte, befänden sich nun 349.650 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (1.51 USD), wäre die Investition nun 527.97 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 47.20 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Geron einen Börsenwert von 1.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch