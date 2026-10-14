Geron Aktie 145973 / US3741631036
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geron von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Geron gewesen.
Am 14.10.2025 wurde das Geron-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Geron-Aktie bei 1.24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 80.645 Geron-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 96.77 USD, da sich der Wert eines Geron-Papiers am 13.10.2026 auf 1.20 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3.23 Prozent eingebüsst.
Geron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 777.38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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