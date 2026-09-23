Geospace Technologies Aktie 19649909 / US37364X1090
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geospace Technologies von vor 3 Jahren angefallen
Investoren, die vor Jahren in Geospace Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurde das Geospace Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 13.52 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 7.396 Geospace Technologies-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 39.50 USD, da sich der Wert einer Geospace Technologies-Aktie am 22.09.2026 auf 5.34 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60.50 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Geospace Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 67.34 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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