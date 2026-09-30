Geospace Technologies Aktie 19649909 / US37364X1090
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Geospace Technologies-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 30.09.2021 wurde die Geospace Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Geospace Technologies-Anteile bei 9.55 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Geospace Technologies-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 104.712 Geospace Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 4.85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 507.85 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 507.85 USD entspricht einer negativen Performance von 49.21 Prozent.
Geospace Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63.29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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