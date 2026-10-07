Geospace Technologies Aktie 19649909 / US37364X1090
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 10 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Geospace Technologies-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde die Geospace Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Geospace Technologies-Papier an diesem Tag bei 19.31 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 517.866 Geospace Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’428.79 USD, da sich der Wert einer Geospace Technologies-Aktie am 06.10.2026 auf 4.69 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 75.71 Prozent gleich.
Geospace Technologies wurde am Markt mit 61.21 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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