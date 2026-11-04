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|Lukrativer Geospace Technologies-Einstieg?
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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Geospace Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Das Geospace Technologies-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18.55 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.391 Geospace Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 21.99 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Anteils am 03.11.2026 auf 4.08 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78.01 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Geospace Technologies belief sich zuletzt auf 53.20 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geospace Technologies Corp
Analysen zu Geospace Technologies Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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