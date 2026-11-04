NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das Geospace Technologies-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18.55 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.391 Geospace Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 21.99 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Anteils am 03.11.2026 auf 4.08 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78.01 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Geospace Technologies belief sich zuletzt auf 53.20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch