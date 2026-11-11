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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geospace Technologies von vor einem Jahr verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Geospace Technologies-Aktie Investoren gebracht.
Das Geospace Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 28.41 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 35.199 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 128.12 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 10.11.2026 auf 3.64 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 87.19 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Geospace Technologies belief sich zuletzt auf 49.50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geospace Technologies Corp
Analysen zu Geospace Technologies Corp
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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