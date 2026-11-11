NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geospace Technologies von vor einem Jahr verloren

Das Geospace Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 28.41 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 35.199 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 128.12 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 10.11.2026 auf 3.64 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 87.19 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Geospace Technologies belief sich zuletzt auf 49.50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch