Geospace Technologies Aktie 19649909 / US37364X1090
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geospace Technologies von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Geospace Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Das Geospace Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Geospace Technologies-Anteile 9.46 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Geospace Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1’057.082 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’909.09 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 25.08.2026 auf 5.59 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40.91 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Geospace Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 69.37 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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