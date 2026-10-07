NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gentex-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 07.10.2025 wurde die Gentex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Gentex-Aktie an diesem Tag 26.63 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Gentex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37.552 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 21.55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 809.24 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19.08 Prozent vermindert.

Der Gentex-Wert an der Börse wurde auf 4.60 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch