NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gentex von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Gentex-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Gentex-Papier letztlich bei 29.70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.367 Gentex-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 65.39 USD, da sich der Wert eines Gentex-Anteils am 10.11.2026 auf 19.42 USD belief. Das entspricht einem Minus von 34.61 Prozent.

Jüngst verzeichnete Gentex eine Marktkapitalisierung von 3.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch