Gentex Aktie 933761 / US3719011096
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gentex von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Gentex-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 3 Jahren wurde das Gentex-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 31.04 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 322.165 Gentex-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’723.58 USD, da sich der Wert eines Gentex-Papiers am 13.10.2026 auf 20.87 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 6’723.58 USD, was einer negativen Performance von 32.76 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Gentex bezifferte sich zuletzt auf 4.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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