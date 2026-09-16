Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 0.4%  SPI 19’557 0.5%  Dow 51’970.8 -0.2%  DAX 25’538 0.5%  Euro 0.9461 0.2%  EStoxx50 6’267 0.5%  Gold 4’303 0.2%  Bitcoin 62’367 0.7%  Dollar 0.8243 0.7%  Öl 105.9 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Kryptowährungen tauchen nach Clarity Act-Scheitern ab: Jetzt bei Bitcoin, Ethereum & Co. einsteigen?
RWE erhöht Anteil an Amprion weiter – Mehrheit an Beteiligungsgesellschaft - Aktie steige
Weitere klinische Enttäuschung für Novartis: VHB937 erreicht Studienziele nicht - Aktie im Blick
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Suche...
Plus500 Depot

Gentex Aktie 933761 / US3719011096

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühe Investition 16.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gentex von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Gentex-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Gentex
18.42 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das Gentex-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 32.04 USD. Bei einem Gentex-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31.211 Gentex-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 22.41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 699.44 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 699.44 USD, was einer negativen Performance von 30.06 Prozent entspricht.

Am Markt war Gentex jüngst 4.75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Gentex Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten