NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gentex von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurde das Gentex-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 32.04 USD. Bei einem Gentex-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31.211 Gentex-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 22.41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 699.44 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 699.44 USD, was einer negativen Performance von 30.06 Prozent entspricht.

Am Markt war Gentex jüngst 4.75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch