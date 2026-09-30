NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gentex-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Gentex-Papier statt. Der Schlusskurs der Gentex-Aktie betrug an diesem Tag 17.56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Gentex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.695 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 126.03 USD, da sich der Wert eines Gentex-Anteils am 29.09.2026 auf 22.13 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26.03 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Gentex belief sich zuletzt auf 4.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch