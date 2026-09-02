Gentex Aktie 933761 / US3719011096
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gentex-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Gentex eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Gentex-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Gentex-Papier bei 17.86 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Gentex-Aktie investierten, hätten nun 559.910 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’390.82 USD, da sich der Wert eines Gentex-Papiers am 01.09.2026 auf 22.13 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23.91 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Gentex bezifferte sich zuletzt auf 4.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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