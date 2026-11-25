Die Gentex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Gentex-Aktie an diesem Tag 18.49 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Gentex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 540.833 Gentex-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’524.61 USD, da sich der Wert eines Gentex-Anteils am 24.11.2026 auf 19.46 USD belief. Das entspricht einem Plus von 5.25 Prozent.

Der Börsenwert von Gentex belief sich zuletzt auf 4.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch