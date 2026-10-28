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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gentex von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Gentex-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde die Gentex-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16.77 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gentex-Aktie investiert, befänden sich nun 59.630 Gentex-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Gentex-Papiere wären am 27.10.2026 1’205.13 USD wert, da der Schlussstand 20.21 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20.51 Prozent erhöht.
Gentex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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