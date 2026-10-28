NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gentex von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die Gentex-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16.77 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gentex-Aktie investiert, befänden sich nun 59.630 Gentex-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Gentex-Papiere wären am 27.10.2026 1’205.13 USD wert, da der Schlussstand 20.21 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20.51 Prozent erhöht.

Gentex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch